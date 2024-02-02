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النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

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القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدى ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة. 

 

تحذير وزارة النقل
تحذير وزارة النقل

جانب من التحذيرات
جانب من التحذيرات

السير عكس الاتجاه
السير عكس الاتجاه

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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