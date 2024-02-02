شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة أولويات الاستثمار: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تبدأ الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطنى، إن المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى ستبدأ فى فبراير الجارى، موضحا أن مجلس الأمناء كان قاطعا في تلبية دعوة الرئيس السيسي، وعقد اجتماعا بدعوة القوى السياسية والمهتمين بالشأن الاقتصادى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الدعوة لحوار اقتصادى عميق، يعني أن يكون أكثر دقة وأقرب للتنفيذ، وليس مجرد طرح أطروحات، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الأطروحات المقدمة قابلة التنفيذ مع طريقة التنفيذ.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطنى، أنه يتم تناول الأطروحات مع الخبراء والمتخصصين للخروج بأجندة حقيقية سريعة، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي كله يمر بأزمات كبيرة.