شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة أهالى غزة.. عرض مستمر.. غدا الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " برودة.. تلوث.. طفولة بائسة.. معاناة أهالى غزة.. عرض مستمر.. وفد برلمانى فرنسى يزور رفح للمطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار.. أجواء الطقس الباردة تفاقم معاناة سكان القطاع المحاصر.. ووزير المالية الإسرائيلى يتعهد ببناء 7 آلف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية.. العائدون من الموت: الجثث على جانبى الممر الآمن".

اقرأ في العدد أيضا..







- التراويح بدون وقت محدد وتوزيع 500 طن سلع للأسر الأولى بالرعاية - التراويح بدون وقت محدد وتوزيع 500 طن سلع للأسر الأولى بالرعاية

- ناشرون يدعمون فلسطين بإصدارات فى معرض القاهرة الدولى للكتاب - اجتماعات بـ «التموين» لتوفير «مستلزمات رمضان» بأسعار مخفضة.. زيادة معدلات طرح اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين.. وإنشاء شوادر بالمحافظات لطرح السلع الغذائية

- رئيس اتحاد البنوك: رفع الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية



- امتحانات الثانوية من المنهج ومتدرجة فى الصعوبة - امتحانات الثانوية من المنهج ومتدرجة فى الصعوبة

- «الزراعة»: فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس



- أم كلثوم.. قال عنها على أمين: «لو توقفت «كوكب الشرق» عن قفشاتها فإنها تكون قد توقفت عن الغناء" - أم كلثوم.. قال عنها على أمين: «لو توقفت «كوكب الشرق» عن قفشاتها فإنها تكون قد توقفت عن الغناء"

- قصة اختطاف زينات صدقى صحفيا من الشارع عندما قالت ست الستات: ليه مبتنشروش صورى ولا تكتبوا عنى؟ وماذا قالت عن الوجوه الجديدة؟







- التحفظ على 300 طن سكر تموينى احتكرها تاجر - التحفظ على 300 طن سكر تموينى احتكرها تاجر

- قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.. المشروع استجابة لتوجيهات الرئيس بزيادة البرامج الخاصة بالمساعدات الاجتماعية.. ويستهدف توحيد برامج الدعم النقدى لتعظيم الاستفادة والتمكني الاقتصادى للأسر المستفيدة - من الدعم.. وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.. تبنى منهج الدعم المشروط.. إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار فى صحة وتعليم أطفالها.. وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى

- حملات تفتيش على الإسكان الاجتماعى لضبط المخالفات بالعاشر وبدر



- "الأوقاف" تكثف استعداداتها لرمضان.. التراويح بدون وقت محدد والأصل التخفيف عن الناس.. توزيع خمسمائة طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية - "الأوقاف" تكثف استعداداتها لرمضان.. التراويح بدون وقت محدد والأصل التخفيف عن الناس.. توزيع خمسمائة طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية



