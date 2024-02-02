شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تلتقى خوسيه بورجينو أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، لقاء تشاوريا مع خوسيه بورجينو، أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين، بحضور الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووكيل وزارة الثقافة، وأحمد محمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية وممثل مصر والعرب وأفريقيا بالاتحاد الدولى للناشرين.

فى بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ايمان كريم، بزيارة خوسيه بورجينو، إلى جمهورية مصر العربية، وثمنت حرصه على التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بخصوص تمكين ذوي الإعاقة فى مجال الاتاحة المعلوماتية والثقافية.

من جانبه، عبر أمين عام الناشرين الدوليين، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفوض من جانبه أحمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية وممثل مصر والعرب وافريقيا بالاتحاد الدولي للناشرين، في ذلك الأمر للتنسيق المستقبلي باعتباره ممثلا لمصر وافريقيا والعرب بالاتحاد ، موضحًا أن تمكين ذوي الأشخاص ذوي الاعاقة هدف يسعى كثير من الناشرين من أعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة في اعداد استراتيجية مصر الثقافية.

جاء اللقاء فى اطار اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية عام 2022، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والعمل علي تنفيذها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، وتضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًا من 76 دولة في إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. يُمثلون IPA، من خلال أعضائه، وآلاف الناشرين الأفراد حول العالم، ويقع مقره في جنيف بسويسرا، ويرعي مصالح صناعة النشر في المحافل الدولية.