شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين.. طائفة لم ينجح أحد فى اختراقها حتى نهايتها على يد المغول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان هذا العام تحدياً كبيراً مع مسلسل الحشاشين الذى يقدم بطولته الفنان كريم عبد العزيز، مُجسداً دور حسن الصباح، أحد أهم الشخصيات التاريخية، والذى حول المسار التاريخى في المنطقة برمتها من خلال نوع جديد من الإغتيالات لأهم الشخصيات، وهى الطائفة التي لم ينجح أحد في اختراقها حتى نهايتها على يد المغول.

وبمجرد الإعلان عن العمل الضخم الذى تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حاز على اهتمام كبير، خاصة أن كاتبه هو المؤلف عبد الرحيم كمال، ومخرجه بيتر ميمى.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.