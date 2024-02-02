شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يستقبل جثامين الجنود المقتولين فى الهجوم على قاعدة أمريكية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية ديلاوير جثامين الجنود الذين قتلوا في هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن 3 عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب أخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، مضيفا: سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الهجوم على القوات الأمريكية الذى أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، مستطردا: "لا زلنا نجمع المعلومات حول الحادث لكننا نعتقد أنه من تنفيذ مجموعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق".

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن اطلع على الهجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.