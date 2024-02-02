شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات من منافذ التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء لصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تتيح الوزارة السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من الأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت اليوم في صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر فبراير 2024، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين، منافذ المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى" على مستوى الجمهورية.