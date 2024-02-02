شكرا لقرائتكم خبر عن محنة ثم منحة.. أحمد فايق: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يفتح باب الأمل للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": "مستشفى بابه انقفل ومقدرش يكمل رحلته، ودخلها مرضى بأمل العلاج وخرجوا منها واليأس ماليهم، وهنا ظهرت الإيد اللي اتمدت عشان تسند، ظهر الدعم والدعوة المستجابة"، مردفا: "رجع المستشفى تانى ورجع لها المريض اللى خرج يائس". ولفت الإعلامى أحمد فايق إلى أن هناك حكايات كثيرة تحمى عن رحلة مرضى السرطان في الدلتا التي تحولت لقصة نجاح تحت يافطة "مستشفى طنطا الجامعى لسرطان الأطفال".

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