الثلاثاء المقبل.. محمود التهامي يعود بالإنشاد في مولد السيدة زينب



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

تحتفل مؤسسة بيت الإنشاد برئاسة الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين ورئيس مجلس الأمناء، بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها بمركز شباب السيدة زينب.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء بعد غياب طال لأكثر من 5 سنوات ومنع إقامة الموالد بمحافظة القاهرة من بداية تداعيات كورونا يعود الشيخ محمود التهامي بالإنشاد في المولد الزينبي بعد الحصول علي الموافقات الأمنية والمصنفات الفنية والمجلس الأعلي للثقافة وستقوم مؤسسة بيت الإنشاد بالتجهيزات الفنية واللوجستية والتعامل و التنظيم والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة ومع الجهات المختصة علي أعلي مستوي ورؤية جديدة لإحياء الموالد والمناسبات الدينية في الإحتفالات بموالد آل البيت للترويج للثقافة المصرية الأصيلة والسياحة الدينية بمصر والتعاون بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية.