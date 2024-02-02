شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته بأن يتم بدء التظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الاعدادية إلكترونيًا لمدة خمسة عشر يوما، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور.

هذا وقد اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، وفيما يلي خطوات تقديم طلب التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة.

1/ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيا وطباعته وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكترونى:

الموقع https://www.gizaedu.net

2/ يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

3/ يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع والمقررة وقدرها مبلغ (35) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

4/بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

5/ في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.