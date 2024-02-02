شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: البنية التحتية لمنظومة المخلفات خفضت الاشتعال الذاتى للمقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه مع تخصيص الدولة 7 مليون جنيه لبناء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، أظهرت التقارير عام 2023 انخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي للمخلفات الصلبة، خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة العروفة إعلاميا باسم السحابة السوداء، كنتاج لما نفذته الدولة من بنية تحتية، إضافة الى تطوير منظومة الجمع والنقل خلال الفترة الماضية، الامر الذى ساعد بالتبعية على خفض تراكمات المخلفات في الشوارع والمقالب العمومية، وانخفاض كبير في حالات الاشتعال الذاتي.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، يعد من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة، وأحد المشروعات المهمة والحيوية لمصر، والتي جاء نتاج رحلة ملهمة من العمل الدؤوب، والتعاون من اجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات، في اطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة خلال عام 2019، وربط البيئة بالاقتصاد والتنمية.

جدير بالذكر ان البنك الدولي أعدد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي وتأثيره على حياة المواطن، أظهرت ان تلوث الهواء من اكثر التحديات البيئية، المرتفعة التكلفة و تواجه مصر، أذ انه يؤثر على الصحة واقتصاد الدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة التعامل معه بأفضل الطرق لتفادي تكلفته المرتفعة على الدولة والحفاظ على الصحة العامة، وناك مردود صحى وعائد بيئى لتحويل السيارات لنظام العمل بالطاقة النظيفة فتحويل 1000 سيارة سوف يوفر أكثر من مليون دولار، و1000 ميكروباص سيوفر حوالى3 مليون دولار، وتحويل 1000 أتوبيس للعمل بالكهرباء سيوفر حوالى 44 مليون دولار سنويا..