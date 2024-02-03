شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن استهداف مواقع تابعة لمليشيات إيرانية فى العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيرانى والمليشيات التابعة له.
وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مشيرة إلى أن ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات ضمت قاذفات بعيدة المدى.
وقالت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسئول دفاعى إن الضربات هى بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الشبكة أن الضربات الأمريكية فى سوريا كانت من منصات متعددة.
وأكدت شبكة إيه بى سى نيوز نقلا عن مسئول أمريكى بدء ضربات أمريكية فى سوريا ردا على هجوم الأردن.
واستهدف القصف الجوى مناطق "الحيدرية والشبلى" فى الميادين بريف دير الزور.
يذكرأن، قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئول أمريكى إن الخيارات التى تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا فى سوريا واليمن والعراق ردا على الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.
وأكدت صحيفة واشنطن بوست إن واشنطن حاولت لأشهر عبر قنوات خلفية مع إيران دفعها لكبح جماح الجماعات المسلحة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاجون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية فى سوريا والعراق في غضون ساعات أو خلال يومين وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.
يذكرأن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز