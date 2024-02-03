شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يعلن استهداف مواقع تابعة لمليشيات إيرانية فى العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيرانى والمليشيات التابعة له.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مشيرة إلى أن ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات ضمت قاذفات بعيدة المدى.

وقالت شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسئول دفاعى إن الضربات هى بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الشبكة أن الضربات الأمريكية فى سوريا كانت من منصات متعددة.

وأكدت شبكة إيه بى سى نيوز نقلا عن مسئول أمريكى بدء ضربات أمريكية فى سوريا ردا على هجوم الأردن.

واستهدف القصف الجوى مناطق "الحيدرية والشبلى" فى الميادين بريف دير الزور.