شكرا لقرائتكم خبر عن قصف جوى أمريكى يستهدف حى حويجة صكر فى مدينة دير الزور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن هناك قصفا جويا أمريكيا يستهدف حي حويجة صكر في مدينة دير الزور السورية.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيرانى والميليشيات التابعة له.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مشيرة إلى ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات ضمت قاذفات بعيدة المدى.