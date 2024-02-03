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قصف جوى أمريكى يستهدف حى حويجة صكر فى مدينة دير الزور السورية

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن هناك قصفا جويا أمريكيا يستهدف حي حويجة صكر في مدينة دير الزور السورية.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيرانى والميليشيات التابعة له.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مشيرة إلى ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات ضمت قاذفات بعيدة المدى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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