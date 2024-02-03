شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أمرت بضربات ضد منشآت للحرس الثورى الإيرانى فى سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر بتنفيذ ضربات ضد منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا والعراق، مضيفا: "الرد الأمريكي سيستمر ولا نسعى إلى اندلاع نزاع في الشرق الأوسط أو أي منطقة أخرى في العالم"، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت شن غارات جوية فى العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيرانى والميليشيات التابعة له.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، مشيرة إلى أن ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات ضمت قاذفات بعيدة المدى.