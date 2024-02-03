تعرف على أهم النصائح لتربية الدواجن فى فصل الشتاء

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ولعل من أبرز المشكلات التى تواجهها تربية الدواجن خلال فصل الشتاء، انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الدواجن، وزيادة احتمالية إصابتها بالأمراض و زيادة الرطوبة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض بين الدواجن و نقص الضوء حيث تقصر ساعات النهار بشكل كبير في فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الدواجن من البيض.
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح لتربية الدواجن في فصل الشتاء :
1- اختيار سلالات الدواجن القادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.
2- تغذية الدواجن بنظام غذائي متوازن وذلك لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الدواجن.
3- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية وذلك للتأكد من صحة الدواجن وخلوها من الأمراض.
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