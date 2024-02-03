شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ قناة التحويلة لقنطرة الإبراهيمية بقناطر ديروط الجديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحوائط فى قنطرتى ابوجبل والساحلية ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة والانتهاء من تنفيذ قناة التحويلة لقنطرة الابراهيمية ، و تركيب البوابات ومنظومة التشغيل والتحضير لبدء اختبارات تشغيل البوابات لبحر يوسف ، والانتهاء من خرسانة الاساسات لقنطرة البدرمان.

أضاف غانم أن المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية ، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى “أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .