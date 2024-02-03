شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء فترة سحب ملفات طلبات التعيين للذكور بوظيفة معاون نيابة دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم، السبت، مواعيد صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الموافق 8 فبراير.

كما حددت النيابة العامة 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة للذكور من خريجي دفعة 2023، والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى 22 فبراير، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

وحددت النيابة العامة موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير، على أن يتم تقديم الملفات بعد تدين كافة البيانات خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس، وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

واشترطت النيابة العامة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا على موقع النيابة العامة.