شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الأرضية تشهد خسوفا شبه ظلى للقمر 25 مارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية خسوفا شبه ظلى للقمر، يوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024 م، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان لعام 1445 هجريا، حيث يغطي شبه ظل الأرض 95.6% تقريباً من قرص القمر.

وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة أوروبا - شمال / شرق قارة آسيا - جزء كبير من أستراليا - أمريكا الشمالية - أمريكا الجنوبية - جزء كبير من قارة أفريقيا - المحيط الأطلسي - المحيط الهادي - القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريباً، ولا يمكن رؤيته في مصر.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري فى وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.