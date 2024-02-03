شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة سياحية كبيرة.. الأفواج يتمتعون بالشتاء بين معابد الأقصر والكرنك (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدفء الشتوى كلمة السر فى حالة الانتعاشة السياحية التى تشهدها محافظة الأقصر، خلال تلك الفترة مع قدوم العام الجديد 2024، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، للاستمتاع بالرحلات الشتوية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ويشهد الموسم السياحى الشتوى بالأقصر حالة من البهجة والمتعة بين سياح العالم بزيارات معابد الكرنك ومعبد الأقصر، حيث كشف الخبير السياحى محمد عثمان ابن الأقصر، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن الأقصر تقدم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم وحول مصر فى فصل الشتاء، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.

وأضاف محمد عثمان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه خلال الموسم السياحى الشتوى تقوم شركات السياحة باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان أنه يتم دعم السياح عبر توفير عروض الأسعار للضيوف والسياح لزيارة المعالم الأثرية المختلفة التى توجد فى شرق وغرب محافظة الأقصر، والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (معابد الكرنك – معبد الأقصر – معبد مونتو بالطود – معبد حتشبسوت بالدير البحرى – معبد الرامسيوم – تمثالى ممنون – معبد هابو – تمثالى ممنون – معبد إسنا – دير المدينة – مقابر وادى الملوك والملكات – مقابر النبلاء – متحف التحنيط – متحف الاقصر)، والتى تجذب الآلاف من السائحين في كل عام لزيارتها من مختلف أنحاء العالم.



إقبال سياح العالم داخل معابد الأقصر



إقبال سياحى كبير من حول العالم في معبد الأقصر



إقبال سياحى مميز داخل معابد الكرنك



الأفواج السياحية تستمتع داخل معبد الأقصر



الاقبال السياحى الكبير داخل معبد الأقصر



السياح خلال استمتاعهم داخل معبد الأقصر



السياح من حول العالم مستمتعون فى معابد الكرنك



السياح يستمتعون داخل معابد الكرنك حول الجعران المقدس



السياح يستمتعون داخل معابد الكرنك



توافد السياح داخل معابد الكرنك



توافد سياحى كبير داخل معابد الكرنك_1



جانب من استمتاع السياح في الأقصر



جانب من التوافد السياحى بمعابد الكرنك



جانب من الزيارات السياحية داخل معابد الكرنك



زيارات السياح من حول العالم فى الكرنك



فوج سياحى خلال جولتهم داخل معابد الكرنك