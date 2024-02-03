شكرا لقرائتكم خبر عن ‫اعرف تأثير حالة الطقس خلال الأيام القادمة على النباتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه فى الأيام العشرة الأخيرة من طوبة هى "أيام شديدة البرودة ليلاً مائلة للدفيء إلى دافئة نهاراً "وهو ما يعني فعليا أننا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل الظروف الحالية للطقس:

1- زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل او الفرق بين درجة حرارة الأيام .

2- زيادة حدة التقلبات المفاجئة في المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافئ الي شديد البرودة .

3- زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحاً وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلاً .

4- تذبذبات في سرعات الرياح واللي احيانا محملة بالأتربة والرمال الدقيقة .

تأثيره على الزراعات القائمة:

1 من ناحية نمو النباتات فهذا يعتمد على عمر النباتات ونوعها طبعاً و هذه الظروف مفيدة نوعا ما فى المحاصيل التى تكون فى عمرها الأول لان امتصاص العناصر والماء يزيد.

2- النباتات اللى فى منتصف عمرها يحدث تذبذب فى الامتصاص وتعرضها لمشاكل نقص العناصر وخاصة الماغنسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنجنيز وطبعا الكالسيوم واحيانا البورون والحديد وشدة النقص على حسب نوع التربة وملوحة مياه الري طبعاً .

3- النباتات فى نهاية العمر فللاسف تقريبا بيتوقف امتصاص العناصر او بيكون بطيء نوعاً ما وذلك يستلزم أن يكون لها برنامج تسميد "خاص" مش تقليدي .

4- التأثير على الحشرات فالظروف دي هي استعجال لاستدعاء الجيل الاول لكثير من الحشرات او زيادة سرعة انتاج الاجيال.