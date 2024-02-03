شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إمداد 100% من عيادات الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إمداد 100% من عيادات الجمعيات الأهلية باحتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة بالأسعار المدعمة، وذلك لتوفير الخدمات للسيدات الحوامل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنها تتيح خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة بالمجان في جميع الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوحدات الصحية تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى متابعة الحمل والسونار، وذلك من خلال أخصائيين، كما يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

وقال إن الوزارة توفر وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة منها طويلة المفعول مثل اللولب النحاسي والهرموني، وكذلك كبسولة الإمبلانون نكست، كما تم توفير حقن السايانا والتي تم إضافتها مؤخرًا لوسائل تنظيم الأسرة وتؤخذ تحت الجلد لتلبية احتياجات جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة وخفض الحاجة غير الملباة.