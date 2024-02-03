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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات مهمة عن أول مصنع فى مصر للفايبر واليخوت بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
- يعد الأول والأكبر من نوعه في مصر لتصنيع الفايبر واليخوت والزوديك، وتم افتتاحه تزامنا مع احتفالات العيد القومى الـ54 للبحر الأحمر.
- متخصص فى إنتاج مراكب الفايبر جلاس سواء الميني يخت أو المراكب المطاطية، ويقام على مساحة 2000 متر مربع.
- بدأ خط الإنتاج منذ عام ونصف تقريبا حتى وصل إنتاج المصنع الآن إلى 18 وحدة شهريا، ويسعون للوصول إلى إنتاج 50 وحدة شهريا الفترة القادمة.
- تم تصنيع بداخله أول مركب غير قابل للغرق فى مصر، من خلال إنتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي بتكلفة أقل من تصنيعها في الدول الأوروبية.
- معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85% لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بغرض التقليل من الاستيراد، وتوطين الصناعة المحلية والاهتمام بها لتقليل استخدام العملة الصعبة.
اليخوت المصنعه بالمصنع،فى الغردقة
اول مصنع لإنتاج يخوت الفايبر
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