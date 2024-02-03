شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات مهمة عن أول مصنع فى مصر للفايبر واليخوت بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال الأيام القليلة الماضية، أول مصنع فى مصر والبحر الأحمر لصناعة اليخوت من الفايبر بالمدينة الصناعية بمدينة الغردقة، ويرصد الخليج 365 أهم المعلومات عن هذا المصنع فى المعلومات الآتية:

- يعد الأول والأكبر من نوعه في مصر لتصنيع الفايبر واليخوت والزوديك، وتم افتتاحه تزامنا مع احتفالات العيد القومى الـ54 للبحر الأحمر.

- متخصص فى إنتاج مراكب الفايبر جلاس سواء الميني يخت أو المراكب المطاطية، ويقام على مساحة 2000 متر مربع.

- بدأ خط الإنتاج منذ عام ونصف تقريبا حتى وصل إنتاج المصنع الآن إلى 18 وحدة شهريا، ويسعون للوصول إلى إنتاج 50 وحدة شهريا الفترة القادمة.

- تم تصنيع بداخله أول مركب غير قابل للغرق فى مصر، من خلال إنتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي بتكلفة أقل من تصنيعها في الدول الأوروبية.

- معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبة 85% لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي بغرض التقليل من الاستيراد، وتوطين الصناعة المحلية والاهتمام بها لتقليل استخدام العملة الصعبة.