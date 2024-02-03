شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان يطرق الأبواب.. فروشات الياميش والبلح تملأ سوق الساحل بالقاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حلول شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب الشهر المعظم تظهر بضائع مختلفة فى الأسواق يرتبط عرضها بحلول رمضان، مثل المُكسرات "الفستق، والبندق، واللوز، والكاجو، الجوز والياميش "الفواكه المُجفّفة مثل الزبيب، أو المشمش، والتين" وغيرها، وكذلك البلح الأسوانى، ومن أشهر المناطق بالقاهرة التى تعرض البلح والياميش، منطقة ساحل الغلال بكورنيش النيل.

وتضم المنطقة مخازن ممتدة للسلع الغذائية الأساسية من البقوليات والدقيق والأرز والمكرونة وغيرها، ومع اقتراب رمضان يعرض الباعة بضائع الياميش والبلح والمكسرات أمام المحال، كما يحضر عدد من التجار من بعض محافظات الصعيد لعرض البلح الأسوانى بأنواعه لبيعه فى القاهرة.

ورصد ”الخليج 365” أسعار البلح وبعض السلع، بالسوق من خلال جولة على الباعة، حيث يبدأ سعر كيلو البلح من 20 جنيها، ويرتفع السعر حسب حجم البلحة ونوعها وجودتها، ويصل أعلى سعر للبلح 120 جنيها فى بعض الفروشات والمحال.

والبلح أنواع كثيرة منها "برتمودا وجنديلة وشامية والبلح السكوتى، وغيره"، وكل نوع به أحجام ويختلف سعره حسب جودته وحجمه، ولكل نوع طعم مختلف ودرجة حلاوة مختلفة.

وامتنع عدد كبير من التجار عن عرض أسعار الياميش والمكسرات، وعند سؤالهم قالوا: لم يتم التسعير بعد، كما قال أحدهم إنه لو أعلن الأسعار يخاف أن يرفض تاجر الجملة توريد باقى الكميات له، مؤكدا أن كل السلع ارتفع سعرها.

وأكد أحد التجار بسوق الساحل أنه مع زيادة الإقبال على الشراء تزداد الأسعار، مشيرا إلى أن الموسم فى بدايته وما زال الوقت مبكرا، ويقول أحمد مفتى أحد تجار البلح: "أسعار نقل البضائع ارتفع كثيرا وهو أحد أسباب رفع السعر".

ويرتفع سعر البلح تدريجيا حسب النوع والجودة، ويعد البلح المصرى أبرز السلع مبيعا مع اقتراب الشهر الكريم ولهذا تتعدد أنواعه وأصنافه وأسعاره، ومن أبرز الأصناف المعروضة بسوق الساحل، البلح الرطب، وبلح شامية وبلح مركابى، وبلح أبيض غزال، وبلح عينات وبلح البان وبلح وردة، وبلح برتموتة والبلح الأسوانى، وسكوتى وبلح جنديلة، وبلح القرن غزال الأغلى سعرا.

ويقول محمد هاشم، أحد تجار سوق الساحل، إن هناك بضائع مخزنة من العام الماضى ولم تنته صلاحيتها، مما يؤكد وجود سلع ومخزون بالسوق، مطالبا بتكثيف الحملات لمنع الاحتكار، وقال هاشم، إن سبب عند الإفصاح عن السعر لدى بعض التجار هو عدم استقرار السوق، ووجود بعض المحتكرين.