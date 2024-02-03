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شكرا لقرائتكم خبر عن 77 % من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطلب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية.
وأيد 77% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية، بينما عارض 23% من القراء مطالب مطلب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية.
نتيجة الاستطلاع
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