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77 % من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطلب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية.

 

وأيد 77% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية، بينما عارض 23% من القراء مطالب مطلب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية.

 


نتيجة الاستطلاع

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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