شكرا لقرائتكم خبر عن 77 % من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطلب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية. وأيد 77% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية، بينما عارض 23% من القراء مطالب مطلب زيادة الدعم المخصص للأبحاث العلمية.

نتيجة الاستطلاع



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