شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تنفيذ محطة العدوة بالمنيا ضمن شبكة القطارات السريعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، وينشر الخليج 365 صور توضح أعمال تنفيذ محطة "العدوة" ضمن محطات مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / الاقصر / أسوان / أبو سمبل)، والتى تخدم مركز ومدينة العدوة فى محافظة المنيا. ويبلغ إجمالي عدد محطات الخط الثانى 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هى (الفيوم / بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر - ادفو -مطار أسوان – توشكى – أبوسمبل )، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوة - بنى مزار – سمالوط – أبو قرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص -ارمنت-اسنا - السباعية – كلابشة – دراو – اسوان الجديدة -ميدكوم) ويلتقى هذا الخط في محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول وفى محطة قنا بالخط الثالث. ويمر الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مسار الطريق الصحراوى الغربى المار بمحافظات الصعيد. النقل، القطار الكهربائي السريع، القطار السريع، الخط الثاني للقطار السريع، محطة الفشن

تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع



تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع



تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع



تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

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