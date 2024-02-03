شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتطوير ملف المخلفات الصلبة فى مصر منذ 2019.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
خلال هذا التقرير نرصد رحلة الانطلاق لتنظيم وإدارة المخلفات في مصروالتي بدأت منذ عام 2019 للتحول من محنة الى منحة استثمارية .
الخطوة الأولى:
كانت إصدار قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 مما ساعد على تحقيق العديد من النجاحات .
الخطوة الثانية:
تمثلت في دعم القيادة السياسية والآيادى المصرية.
الخطوة الثالثة:
تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية
الخطوة الرابعة:
الخطوة الخامسة:
العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال دعم الجمعيات الاهلية بالمحافظات
جدير بالذكر أن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائرى ، واطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة فى المنظومة والعمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات المتابعة والتقييم للمنظومة.
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