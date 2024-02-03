شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة عن مشروع مصنع قنا للمخلفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أمس حجر الأساس لإنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية الخاص بتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص فى محافظة قنا، بحضور محافظ قنا اللواء اشرف الداودى.

خلال هذا التقرير ننشر أبرز 16 معلومة عن المشروع وفوائده الاقتصادية، والهدف منه ضمن منظومة إدارة وتنظيم المخلفات الصلبة

1-التكلفة المالية للمشروع تقدر بـ ١٠ مليون يورو

2-المشروع ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة

3- شركاء التنمية في المشروع بنك التعمير الألمانى ، وهيئة التعاون السويسرى

4-مشروع انشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بقوص سيحقق ابعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن.

5- مشروع مصنع قوص لاعادة التدوير يعمل على خفض احمال التلوث من خلال تحسين جودة الهواء والمياه والتربة فى المنطقة بما ينعكس على صحة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية.

6- المشروع سينتج عنه زيادة معدل التحويل ليصل الى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات وينعكس ذلك ايجابيا على إطالة عمر المدافن الصحية.

7- المشروع سيحقق بعد اقتصادى هام خاص بإعادة تدوير المفروزات وإستخدامها فى صناعات أخرى.

8- مشروع مركز قوص سيعمل على توليد الطاقة بإنتاج وقود بديل مما يقلل الإعتماد على الوقود الأحفورى.

9- مشروع مصنع إعادة التدوير بقوص سينتج عنه انتاج السماد العضوى الكمبوست .

10- مشروع إعادة التدوير بقوص سيحقق بعد اجتماعى كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز انتماء المواطن الى مجتمعه المحلى.

11- مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى .

12- مشروع مصنع قوص لاعادة التدوير سيلبى أحتياجات محافظة قنا حتى عام 2040 .

13- مشروع مصنع قوص لاعادة التدوير يتضمن خط متكامل من 3 اجزاء منها منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى المعروفة باسم الكمبوست، إضافة لمنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت ، وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة الى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها الى المدفن الصحى .

14- يقع مشروع المدفن الصحى الخاص بمثنع قوص على بعد حوالى 13 كم من المدينة خارج الكتلة السكنية ويهدف الى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.

15- المدفن الصحى للمشروع يتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات .

16- المدفن الصحى بقوص سعته الإجمالية 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا، ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى الى 7 سنوات.

جديربالذكرأن محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج، التى تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية، ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة، سواء من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم.