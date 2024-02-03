لمزارعى القمح.. تعرف على حقيقة الإصفرار فى النبات حاليًا

القاهرة - سامية سيد - ‫قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن بعض المزارعين يشتكون هذه الأيام من ظهور إصفرار في القمح.

وأضاف فهيم، أنه لم تحدث أى إصابة حتى الآن لأن الأصناف كلها سواء حساسة أو مقاومة، موضحا فى شرح له بالصور الإصفرار الذى يظهر هذه الأيام فى القمح.

1- الصورة رقم واحد هي مظهر لمظاهر أخرى مثل نقص الفسفور او نتيجة لزيادة تشبع التربة بالماء تحت النباتات نتيجة الامطار الغزيرة فى شمال الدلتا أو تأخير رش مبيدات الحشائش.

وهذه الأعراض لو كانت منتشرة بطريقة مبعثرة في الحقل فهذا بسبب رش بجرعات اكبر من مبيدات الحشائش و النبات سيعوض النمو ويمكن دعمه برش بعض محفزات النمو زي الاحماض الامينية والطحالب والعناصر الصغرى وضبط عملية الري وعدم تأخير الرش بالحشائش .

2- الصورة رقم (2) : لو كانت منتشر في صورة بؤر (بقع) محددة في الحقل فهذا مرض اسمه "تلطخ" فطري بسبب الرطوبة العالية ولا ينتشر بطريقة واسعة.

فى حالة وجود أكثر من بؤرة اصابة يكفي رشة بأزوكسي ستروبين مع مانكوزيب.

3- لا يعني ذلك أن الظروف لا تتجه ناحية حدوث اصابات بالصدأ فنماذج التنبؤ تشير إلى استيفاء عناصر وعوامل المناخ المناسبة لقيام الدورات الأولى وعلى الأصناف الحساسة "جميزة 11 وسدس 12 ومصر 1@ فى مناطق الدلتا.