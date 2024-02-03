شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فرق إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية والإنتاج الحيوانى بـ21 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مركز البحوث الزراعية بتشكيل العديد من الفرق الإرشادية الريفية والقوافل البيطرية المجانية التى جابت محافظات الجمهورية المختلفة بالاشتراك مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفى إطار الدور الإرشادى المتميز لمركز البحوث الزراعية فى تقديم الخدمات الإرشادية الريفية والبيطرية المتكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيوانى لتحقيق الأمن الغذائي .

قال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إنه في مجال الإنتاج النباتى، قامت الفرق الإرشادية الريفية خلال شهر يناير بتنفيذ أنشطتها بكثافة على المحاصيل الشتوية فى 21 محافظة ومديرية زراعة وهى: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، ومديرية الزراعة بالنوبارية، وقد شملت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق المحاصيل التالية: القمح، والفول البلدى، والبصل، والبطاطس، والبطاطا والطماطم، والخيار، وبنجر السكر، وقصب السكر، والفراولة، والنباتات الطبية والعطرية، ونخيل البلح، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، وتم فحص النباتات والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت.

كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة، أيضا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الاستخدام الآمن لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية، كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح، أيضا تم توعية المزارعين وتشجيعهم على زراعة قصب السكر باستخدام نظام الشتلات لزيادة الإنتاجية من وحدتى الأرض والمياه وأثره الإيجابى علي رفع مستوى معيشة المزارعين، إضافة إلى سهولة إستخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي الهام كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة، إضافة إلى المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء.

وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة عن استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية (645) خبيرا فنيا من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، و المحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى للنخيل وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديريات الزراعة.

وفي ذات السياق، وفى إطار النهوض بالمحاصيل التصديرية، قام المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بتنظيم ورشة عمل وزيارة ميدانية لمصنع للخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات، تم خلالها الاجتماع بموردى ومنتجى الفراولة ومناقشتهم في أهم المشكلات التى تواجههم خلال مراحل الإنتاج المختلفة وحتى توريد المنتج بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات اخرى، وتم تقديم التوصيات اللازمة للمساعدة في انتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات.

وفى مجال الإنتاج الحيواني، قام المركز بتوجيه قوافل بيطرية وإرشادية متكاملة ومجانية إلى محافظات الفيوم وأسيوط والدقهلية وذلك لتقديم الخدمات البيطرية المتنوعة لرؤوس الماشية من الأبقار والجاموس و الأغنام والماعز والإبل والدواب التى يحوزها صغار المربين فى هذه المحافظات والتى استفاد منها نحو (11000) مربى، يحوزون أكثر من (20000 ) رأس حيوانى.

وتم تقديم الخدمات البيطرية المتنوعة من فحص وعلاج تناسلى و سونار وكشف وعلاج باطنى والتهاب الضرع وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وإعطاء التحصينات اللازمة إضافة إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية، إضافة إلى توعية المربين بأهمية المتابعة المستمرة لهذه الحيوانات، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لها، وطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين وإنتاج الألبان، لتحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية.

تشكلت القوافل من معاهد الثروة الحيوانية بالمركز(التناسليات الحيوانية، والصحة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى، والأمصال واللقاحات )، وبالتعاون مع صندوق التأمين علي الماشية، ومديريات الطب البيطرى بالإضافة إلى عدد من شركات الأدوية المتخصصة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لنشر الفرق الإرشادية الريفية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى محافظات الجمهورية.