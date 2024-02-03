شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات مركز البحوث الزراعية لزراعة الزيتون فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان "الرؤية المستقبلية لزراعة الزيتون " بحضور عدد من المتخصصين فى مجال البحث العلمى.

وجاءت توصيات الورشة كالتالي:

1- عند إنشاء مزرعة زيتون جديدة من الضرورى الحصول على شتلات زيتون من مصدر موثوق فيه وخالية من مسببات الأمراض والحشرات.

2- الاعتماد على زراعة الأصناف المحلية فى مناطق الاستصلاح الجديدة نظرا لتوافقها مع الظروف المصرية.

3- التوسع فى زراعة اصناف الزيت نظرا لزيادة الطلب المحلى والعالمى عليها.

4- عدم التوسع فى زراعة صنف الإربكوين فى مصر نظرا لانخفاض مواصفات جودة الزيت.

5- دراسة سلوك التراكيب الوراثية الجديدة فى مختلف المناطق مع معرفة مدى حساسيتها للاصابة بالأمراض والحشرات.

6- فى حالة الزراعة عالية الكثافة يجب الاعتماد على الميكنة بشكل كامل وذلك لضمان نجاح الزراعة مع الاعتماد على أصناف معينة لها مواصفات خاصة.

7- ضرورة تسهيل وتقصير وقت إجراءت تسجيل الأصناف وذلك للاستفادة من الحصول على اصناف جديدة.

8- تخصيص مساحة 5 أفدنة لزراعة أمهات لسلالات الزيتون الجديدة خاصة السلالات الزيتية نظرا لزيادة الطلب عليها وكذلك لإمكانية إنتاج شتلات معتمدة منها خاصة بعد الانتهاء من تسجيلها.

9- توزيع السلالات الجديدة على المزارعين الذين يقومون بشراء شتلات من المعهد بنسبة لا تقل عن 5% وذلك لتسهيل دراسة هذة السلالات تحت ظروف بيئة مختلفة ولإمكانية عمل خريطة صنفية لهذه السلالات وكذلك دراسة تأثير ظروف الملوحة والجفاف عليها.