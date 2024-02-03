شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم توصيات مركز البحوث الزراعية لزراعة الزيتون فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت توصيات الورشة كالتالي:
1- عند إنشاء مزرعة زيتون جديدة من الضرورى الحصول على شتلات زيتون من مصدر موثوق فيه وخالية من مسببات الأمراض والحشرات.
2- الاعتماد على زراعة الأصناف المحلية فى مناطق الاستصلاح الجديدة نظرا لتوافقها مع الظروف المصرية.
3- التوسع فى زراعة اصناف الزيت نظرا لزيادة الطلب المحلى والعالمى عليها.
4- عدم التوسع فى زراعة صنف الإربكوين فى مصر نظرا لانخفاض مواصفات جودة الزيت.
5- دراسة سلوك التراكيب الوراثية الجديدة فى مختلف المناطق مع معرفة مدى حساسيتها للاصابة بالأمراض والحشرات.
6- فى حالة الزراعة عالية الكثافة يجب الاعتماد على الميكنة بشكل كامل وذلك لضمان نجاح الزراعة مع الاعتماد على أصناف معينة لها مواصفات خاصة.
7- ضرورة تسهيل وتقصير وقت إجراءت تسجيل الأصناف وذلك للاستفادة من الحصول على اصناف جديدة.
8- تخصيص مساحة 5 أفدنة لزراعة أمهات لسلالات الزيتون الجديدة خاصة السلالات الزيتية نظرا لزيادة الطلب عليها وكذلك لإمكانية إنتاج شتلات معتمدة منها خاصة بعد الانتهاء من تسجيلها.
9- توزيع السلالات الجديدة على المزارعين الذين يقومون بشراء شتلات من المعهد بنسبة لا تقل عن 5% وذلك لتسهيل دراسة هذة السلالات تحت ظروف بيئة مختلفة ولإمكانية عمل خريطة صنفية لهذه السلالات وكذلك دراسة تأثير ظروف الملوحة والجفاف عليها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز