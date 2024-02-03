شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر السؤال الـ3 فى المسابقة الثقافية الأسبوعية لمراكز الثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز الثقافة الإسلامية نشرت السؤال الثالث في المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي (2023م - 2024م ) ، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

السؤال الثالث:

اذكر ثلاثة نماذج للإعجاز البياني في القرآن الكريم في ضوء ما درست .

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي:

علمًا بأن سؤال المسابقة سينشر يوم السبت من كل أسبوع ، وتستقبل الإجابات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء لمدة أربعة أسابيع ، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، كما يتم تكريم أفضل ثلاثة مراكز ثقافية إسلامية حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلٍّ من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى ، مع الفائزين المتميزين.