شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات الجارى تنفيذها بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية لبعض المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه إلهام السرجاني، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وفى مستهل الجولة، تفقد عبد المطلب ممدوح، ومرافقوه، مبنى المركز التكنولوجى الجديد بجهاز المدينة، ووجه بسرعة البدء بالتشغيل تسهيلاً على المواطنين والعاملين بالجهاز.

ثم قام نائب رئيس الهيئة، بالمرور على طريق R4 ( الحى الإيطإلى )، والجارى عمل ازدواج له وتطويره وخلق منطقة أراضٍ استثمارية وممشى سياحي، موجهاً بسرعة الآنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق وتكثيف العمل لفتح الطريق للمرور، مؤكداً أن هذا الطريق سيصبح من أهم محأور المدينة التنموية.

كما قام نائب رئيس الهيئة بمعاينة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى بمحطة محولات ابنى بيتك (٧) جهد ٢٢/٦٦ كيلو فولت وربطها بالشبكة، وكذا تفقد لوحات مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، والتى سيتم تنفيذها تباعاً، مؤكداً أهمية المشروع وسرعة إنهاء تلك المراحل فى وقتها المحدد ومن المتوقع الآنتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وقام مسئولو الإسكان بالمرور على وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور متوسطى الدخل بمنطقة الدأون تأون بمدينة حدائق أكتوبر، وتفقد نمإذج الوحدات السكنية التى تم الآنتهاء من تشطيبها تمهيداً لتسليمها للحاجزين، حيث تجأوزت نسب الإنجاز للعمارات حوإلى 60%.

ووجه عبد المطلب ممدوح، بسرعة إنهاء إجراءات طرح أعمال الطرق والمرافق والالتزام بالخطة الزمنية لتسليم المشروع.

وأنهى نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، الجولة بالمرور على المنطقة السابعة ابنى بيتك ( زهرة أكتوبر )، مطالبين بسرعة استكمال أعمال الطرق والمتابعة والاهتمام بالتشجير وأعمال الزراعة بالمنطقة.