"جبر الخواطر وأثره فى توثيق الروابط الاجتماعية"..موضوع خطبة الجمعة المقبلة

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

من ناحية أخرى، وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز الثقافة الإسلامية نشرت السؤال الثالث في المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي ( 2023م - 2024م ) ، وذلك على مدار أربعة أسابيع.

السؤال الثالث:

اذكر ثلاثة نماذج للإعجاز البياني في القرآن الكريم في ضوء ما درست .

ترسل الإجابة عبر الرابط التالي:

علمًا بأن سؤال المسابقة سينشر يوم السبت من كل أسبوع ، وتستقبل الإجابات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء لمدة أربعة أسابيع ، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، كما يتم تكريم أفضل ثلاثة مراكز ثقافية إسلامية حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلٍّ من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى ، مع الفائزين المتميزين.