شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لآليات الاحتلال على عدة محاور فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لآليات الاحتلال على عدة محاور في قطاع غزة وألحقنا بها إصابات مباشرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 120، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى أكثر 27 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.