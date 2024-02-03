شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لمناطق المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "ميت عقبة من أول شارع أحمد عرابي حتى شارع جامعة الدول العربية، ومن شارع 26 يوليو حتى الهواري".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير لشبكة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة.

جديرٌ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير وعودة المياه بصورة طبيعية.