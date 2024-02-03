شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تبدأ غدا تلقى طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الإدارات التعليمية فى محافظة الجيزة اعتبارًا من غدًا الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا تلقى طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالإضافة إلى نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا من خلال موقعها، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك عبر الرابط الآتى: https://www.gizaedu.net/، للاستعلام عنها بالرقم القومي ورقم الجلوس.

وأعلنت المديرية نتائج الطلاب داخل المدارس على أيام متتالية وبشكل موحد على مستوى المحافظة، حيث أعلنت الأربعاء الماضي نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي)، كما أعلنت الخميس الماضي نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي)، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.