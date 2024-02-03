شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: قتلى ومصابون للاحتلال عقب تفجير آلية عسكرية غرب مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، سقوط قتلى ومصابون في صفوف قوات الاحتلال عقب تفجير آلية عسكرية غرب مدينة غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 120، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى أكثر 27 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.