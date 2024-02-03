شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى كثيف يستهدف أحياء غرب مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف أحياء غرب مدينة غزة شمال القطاع، وخان يونس جنوبا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم 120، إذ ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع غزة إلى أكثر 27 ألف شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى 66 ألف مصاب في حصيلة غير نهائية.

ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.