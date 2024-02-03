شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا.. قدم الطلب الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة إمكانية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية إلكترونيًا، وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتيسيرًا على أولياء الأمور بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الإعدادية "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، أصدر أشرف سلومة وكيل الوزارة تعليماته ببدء التظلمات إلكترونيًا لمدة خمسة عشر يومًا.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الآن التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024، باتباع الضوابط والخطوات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلكترونيًا وطباعته، وسيتم تحديد موعد للاطلاع عبر الموقع الإلكترونى:

2- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية.

3- يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها (35) جنيهًا فى المادة الواحدة بمقر اللجنة، وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات فى الاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها وسوف يكون متواجد مندوب لتحصيل الرسوم بالكنترول.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره، يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يومًا من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87%، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالبًا بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح كالآتي: فى المركز الأول (الهرم) الثانى (الدقي) الثالث (العجوزة) الرابع (6 أكتوبر)، الخامس (الشيخ زايد)، السادس (الصف)، السابع (الوراق)، الثامن (جنوب الجيزة)، التاسع (العمرانية)، العاشر (شمال الجيزة)، الحادى عشر (البدرشين)، الثانى عشر (العياط)، الثالث عشر (حدائق اكتوبر)، الرابع عشر (منشأة القناطر)، الخامس عشر (أطفيح)، السادس عشر (بولاق الدكرور)، السابع عشر (الحوامدية)، الثامن عشر (كرداسة)، التاسع عشر (أوسيم)، العشرون (أبو النمرس) والحادي والعشرون (الواحات البحريه).