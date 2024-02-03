شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل 2024 فى الجيزة.. التقديم يبدأ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية التربية والتعليم بالجيزة غدًا الأحد 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يومًا، استقبال طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي)، وذلك من خلال الإدارات التعليمية.

ويمكن لطلاب صفوف النقل أو أولياء أمورهم اعتبارًا من غد التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 من خلال الإدارة التعليمية، وذلك باتباع الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وأكدت المديرية التعليمية، أن نتائج الفصل الدراسي الأول بمثابة تقييم لمستوى الطالب ومعرفة نقاط القوة للحفاظ عليها ونقاط الضعف لتقويتها لدى الطالب، ولا يوجد نجاح أو رسوب فى نتيجة صفوف النقل بالترم الأول لأن درجات الطالب مكملة لمجموع درجاته بالفصل الدراسي الثاني.

وبدأ طلاب المدارس إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير الجاري، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.