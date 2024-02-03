شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة يعلن نتائج مسابقات الأنشطة المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وعقدت فعاليات البرنامج بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، وجامعة الاقصر برئاسة الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور كريم همام مدير المعهد على حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية على مستوى الوطن العربي، بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبعض وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير في صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وجاءت نتائج المسابقات كالتالي في اللياقة البدنية حصل على المركز الأول الطالبة شروق محمد أبو طاحون جامعة طنطا، مركز تاني شيماء تامر محمد جامعة الزقازيق، والمركز الثالث سارة إبراهيم السيد جامعة دمنهور.

وفي مسابقة كرة السلة حصل على المركز الأول لين نضال قوقل دولة فلسطين، بينما حصل على المركز الثاني غيداء غسان طاهر من دولة فلسطين.

بينما كان فريق الكرة الطائرة همس أحمد الجابري جامعة الإسكندرية، أحمد رصرص دولة الأردن، وخالد ايمن سليمان الطويل جامعة العريش، احمد محمد عبد الرحمن جامعة بنها، محمد عزام دولة الاردن عبد الرحمن علي فتحي جامعه بني سويف.

وجاءت نتيجة كرة القدم الخماسي كالتالي: فوز فريق القادة بالمركز الأول وتكون من عمرو ناصر سعد جامعة المنصورة، عمرو السعيد. جامعة بورسعيد، أحمد حسن جامعة قناة السويس، عبد الله حزين جامعة أسوان، محمد صلاح جامعة مطروح، كما تضمنت فعاليات الأنشطة مشاركة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية تحت إشراف محمد عطية.