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فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة الحرير الأمريكية فى أربيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيان اليوم السبت، إن عناصرها هاجموا "قاعدة الحرير الأمريكي في أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر"، مؤكدة  "استمرارها في دك معاقل العدو".

بيان "المقاومة الإسلامية في العراق" جاء بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات ضد 85 هدفاً للحرس الثوري الإيراني و"جماعات تابعة له" في العراق وسوريا؟

يذكر أن حركة النجباء، إحدى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها لن تتوقف عن استهداف القوات الأمريكية لحين "إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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