شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة الحرير الأمريكية فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت "المقاومة الإسلامية بالعراق" في بيان اليوم السبت، إن عناصرها هاجموا "قاعدة الحرير الأمريكي في أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

بيان "المقاومة الإسلامية في العراق" جاء بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات ضد 85 هدفاً للحرس الثوري الإيراني و"جماعات تابعة له" في العراق وسوريا؟

يذكر أن حركة النجباء، إحدى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها لن تتوقف عن استهداف القوات الأمريكية لحين "إيقاف العمليات على غزة وانسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق".