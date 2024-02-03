شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27238 شهيدا و66452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "اكسترا نيوز". وأضافت "الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية. ولا زال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، خاصة أن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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