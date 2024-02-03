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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من  الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ 15 جنيها.

- الطماطم بـ 10جنيهات .

- البطاطس بـ 17جنيها.

- الجزر بـ 9 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

- الخيار بـ 17.5جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

- الكوسة بـ16 جنيها.

-الباذنجان العروس بـ 15جنيها.

- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏- الليمون بـ21 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ25 جنيها.

- جوافة بـ 25 جنيها.

- يوسفي بلدى 13.5 جنيه.

- البسلة 30 جنيها.

- الموز البلدى بـ 16جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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