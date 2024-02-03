شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء ممشى سياحى بالمرحلة الثانية من تطوير طريق المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية، وإنشاء ممشى سياحي (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطي من الترعة بدءًا من الدائري الجنوبي وحتي كوبري عز بطول 2 كم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكل مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع بالمحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، بأن الأعمال تأتي استكمالًا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة بزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة ببلاط الإنترلوك ورصف جانبي الطريق بالطبقة الإسفلتية بالتزامن مع تطوير الممشي السياحي بالجزيرة الوسطي ودعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق وحضاري لكون الطريق أحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية ولخدمة المترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

واطلع محافظ الجيزة خلال جولته على الرسومات الهندسية الخاصة بموقف انتظار السيارات والحارات المرورية المخصصة لذلك، موجهًا بضرورة تدعيمه بمخارج ومداخل لتحقيق المرورنه في حركة المركبات.

ووجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشي الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد "راشد"، على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة باستخدام أفضل الخامات مع ضرورة تنفيذ البلدورات بطريقة الصب الخرساني لتتحمل الجهد العالي من الاستخدام وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال مع مراعاة خطوط الصرف الصحي خلال أعمال التطوير.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة تدعيم الطريق بمطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من سرعة المركبات.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد مطلع ومنزل الطريق الدائري الذي تم استحداثه لربطه مع محور المريوطية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.