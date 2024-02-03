شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشارك المجتمع المدنى فى زراعة الأشجار المثمرة ضمن 100 مليون شجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2024، وانطلاقا من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، شاركت وزارة البيئة إحدى مؤسسات المجتمع المدنى وإحدى المدارس الخاصة فى حملة تشجير لزراعة 300 شجرة مثمرة في عدد من المدارس بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب المدارس.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن اعتزازها بتلك المبادرة، والتى تستهدف تجميل ونشر فكرة البيئة الخضراء، ورفع الوعي البيئي، مؤكدة على حرص الوزارة وفروعها الإقليمية بمحافظات مصر على تهيئة الوعي العام على الاعتياد على اعتبار الأشجار والمساحات الخضراء أسلوبا للحياة، وهذا ضمن سعي وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تعد زراعة الأشجار هي أسرع وأرخص طريقة لمواجهة تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. مرحبة بالتعاون مع مثل هذه المبادرات وتبادل الخبرات والتجارب والإمكانيات لتهيئة المناخ لتقبل ثقافة التشجير والحفاظ على استدامة الغطاء النباتي بالجمهورية.

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد ممثلي المجتمع المدني للمشاركة بفعاليات وأنشطة تستهدف التشجير في مناطق مختلفة بالمحافظات، خاصة حول المدارس والميادين العامة وتحويل أماكن تراكمات القمامة إلى مسطحات خضراء لنشر فكر التشجير بين المواطنين وخاصة طلاب المدارس، مؤكدة على توفير وزارة البيئة الدعم الفني اللازم لتسهيل مشاركتهم.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة تدعم مؤسسات المجتمع المدني وتسعي لنشر الوعي البيئي والحفاظ عليها، وقد قامت المؤسسة بإنشاء مركز للوعي البيئي يستهدف تعليم الأطفال المهارات الإبداعية مثل تلوين الفخار، والزراعة .