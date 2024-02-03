شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية بداية من اليوم.. وارتفاع طفيف بالحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد تحسنا نسبيا وتدريجيا في الأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 17 درجة مئوية بفارق درجة إلى درجتين عن الأيام الماضية، وسنشعر بتحسن في الأحوال الجوية لأن سرعات الرياح ستهدأ في معظم المحافظات.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سنلاحظ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، والجو سيكون من بارد إلى مائل للبرودة في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للدفء بشكل كبير في المحافظات الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وبخاصة مع سطوع أشعة الشمس".