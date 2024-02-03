شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن الإدارة المركزية لتطوير المناهج بمراجعة المناهج بشكل دورى، وخاصة تلك التي يتم تطبيقها للعام الأول وتقييم تنفيذها في الميدان بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة ووفقًا لقواعد وآليات تطبيق المناهج وتقويمها، ومن ثم هناك بعض التعديلات والمعالجات التي تقوم بها بطريقة تربوية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: من هذه المُعالجات حذف بعض الدروس بما لا يخل بنواتج تعلم المادة، وفي ضوء التغذية الراجعة من الميدان وردود بعض المعنيين بالمناهج، مضيفة أنه فى مادة الرياضيات مثلاً للصف الخامس الابتدائى: تم حذف مفهوم التقدير وما يرتبط به من عمليات وذلك لتكرارها عبر الصفوف الدراسة المختلفة، وحذف بعض المسائل الكلامية الصعبة، وتحقيق الهدف منها بطرائق أخرى أكثر سهولة على الطالب، مشددة على أنه يتم تغيير عناوين بعض الدروس لتناسب محتواها.