شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية جنوب غرب خانيونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، تمكنها من إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع "كواد كابتر"، موضحة أنها تمكنت من السيطرة عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء محور التقدم جنوب غرب خانيونس.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27238 شهيدا و66452 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، كشف مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) أن حوالى 69 ألفا و147 مبنى تضررت فى قطاع غزة منذ بداية الحرب، أى ما يعادل حوالى 30% من إجمالى المبانى فى القطاع.

جاء ذلك فى تقرير أصدره المركز اليوم /الجمعة/ من مقره فى جنيف؛ بعدما أجرى تقييما شاملا للأضرار والدمار اللذين لحقا بالمبانى فى قطاع غزة.

وأفاد المركز بأن هذا التقييم استند إلى صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التى تم جمعها يومى 6 و7 يناير، ويرسم صورة صارخة لمدى الدمار الذى لحق بقطاع غزة.

وبحسب التقرير، قارن (يونوسات) صور الأقمار الصناعية التى حصل عليها فى 6 و7 يناير 2024 بالصور من 1 مايو 2023 و10 مايو 2023 و18 سبتمبر 2023 و15 أكتوبر 2023 و7 نوفمبر 2023 و26 نوفمبر 2023، وخلص إلى أن 22 ألفا و131 مبنى دُمر، بالإضافة إلى 14 ألفا و 66 مبنى آخر تعرض لأضرار جسيمة و32 ألفا و950 مبنى تعرض لأضرار متوسطة، وفى المجمل تضرر حوالى 69 ألفا و147 مبنى أى ما يعادل حوالى 30% من إجمالى المبانى فى قطاع غزة.

وقال التقرير إن التحليل الإضافى يكشف أن محافظتى غزة وخان يونس شهدتا أكبر زيادة فى الأضرار؛ حيث تضرر 10 آلاف و280 مبنى فى غزة، و11 ألفا و894 مبنى فى خان يونس حديثا مقارنة بتحليل المركز السابق، استنادا إلى صور حصل عليها فى 26 نوفمبر

ونوه التقرير إلى أن التحديث الأخير لتقييم الأضرار يشير إلى أن حوالى 93 ألفا و800 وحدة سكنية قد تضررت فى قطاع غزة، بحسب صور الأقمار الصناعية التى حصل عليها "يونوسات".

وأكد مركز الأمم المتحدة أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب والتعاون مع الشركاء فى المجال الإنسانى والإنمائى لتوفير معلومات دقيقة وفى الوقت المناسب لجهود الاستجابة الفعالة.