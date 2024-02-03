شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: شعب مصر بكل مكوناته يصطف خلف القضية الفلسطينية وحقوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن الحزب بكل هيئاته لن يتخلى عن دعمه للقضية الفلسطينية وحقوقها، مشيرا إلى أن فلسطين قضية شعب يمارس ضده تطهير وقتل عنصري، لذلك لابد من وقف ممارسات العدوان الغاشم ضده والوقف الفوري لإطلاق النار وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة.

ووجه رئيس حزب التجمع التحية للشعب الفلسطينى الشقيق والمناضل وسط استمرار ارتكاب جرائم القتل والإبادة الجماعية في حقه، مشيرا إلى أن مصر تنظر لفلسطين كقضية مقدسة في نفس قدسية أرض مصر وأمنها القومي وتؤمن بحقهم في إقامة أرضهم على كامل حدودهم، مشددا أن 105 مليون مصري يقف في ضهر الشعب الفلسطيني شاء من شاء وأبى من أبى ويصطف بكامل مكوناته خلف حقوقه.

ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات التنظيمية للمؤتمر عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، بانتخاب رئاسة للمؤتمر من بين أعضائه، لعرض وثائقه وتقارير النشاط ومناقشتها، وكذا مقترحات الأعضاء بشأن تصورات خطط العمل المستقبلية، والقضايا الرئيسية التي سينشط الاتحاد من خلالها في الفترة المقبلة، وستنتهي أعمال المؤتمر بعقد اجتماع للأمانة العامة للاتحاد لانتخاب قيادة جديدة .